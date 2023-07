Um sintoma pouco conhecido de Parkinson que afeta o dia a dia

O Parkinson é uma doença neurológica que se agrava com o tempo e está frequentemente associada a tremores, rigidez e lentidão de movimentos. No entanto, existem outros sintomas menos conhecidos, incluindo um que afeta significativamente o dia a dia: a caligrafia cada vez menor e mais difícil de ler. Isso ocorre porque as alterações no cérebro podem reduzir ou enfraquecer os movimentos em relação ao que eram anteriormente, conforme explicado pela Parkinson's UK, citada no Mirror.

Além disso, de acordo com a organização, esse sintoma, assim como a fadiga, aparece antes dos sinais físicos mais óbvios e conhecidos. A lista dos sintomas mais comuns inclui problemas com o sono, rigidez, inflexibilidade e cãibras, perda do olfato, ações incontroláveis, depressão, problemas com a bexiga ou intestinos e ansiedade.

Leia Também: Sinais de que você está tomando remédios demais