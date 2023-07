Massa com bacon e cogumelos lhe parece bem? Faça esta receita deliciosa

Não é necessário utilizar muitos ingredientes nem receitas complexas para preparar um almoço (ou jantar) delicioso. Não acredita? Experimente uma receita de massa com bacon, cogumelos, creme de leite sem soro e manjericão. Essa receita é da BBC Good Food. Bom apetite!

Ingredientes:

400 g de massa penne

250 g de cogumelos frescos limpos

8 fatias de bacon

4 colheres de sopa de pesto pronto (de preferência fresco)

200 ml de creme de leite sem soro.

1 punhado de folhas de manjericão

Modo de preparo:

Cozinhe a massa em água fervente em uma panela de acordo com as instruções da embalagem. Enquanto isso, corte os cogumelos e o bacon em pedaços pequenos com uma tesoura ou faca afiada.

Reserve um pouco da água do cozimento em uma xícara ou tigela. Em seguida, escorra a massa e reserve. Frite o bacon e os cogumelos na mesma frigideira até dourarem. Isso leva cerca de cinco minutos. Mantenha o fogo alto para fritar os cogumelos na gordura do bacon.

Adicione a massa e a água reservada à frigideira e mexa em fogo baixo por um minuto. Retire a frigideira do fogo, adicione o pesto, o creme de leite e a maior parte das folhas de manjericão, misturando bem. Polvilhe com as folhas de manjericão restantes.

