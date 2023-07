Lá vão eles! Estes signos se metem sempre onde não são chamados

A situação não lhes diz respeito, mas essas pessoas sempre gostam de ter algo a dizer e querem fazer parte. São extremamente intrometidas.

De acordo com a lista do site TiempoX, esses são os três signos mais intrometidos do zodíaco. Veja se tem algum amigo assim.

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

"São muito falantes e intrometidos. Adoram fofocar e descobrir segredos. Observam tudo o que acontece ao seu redor."

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

"Estão sempre em busca de harmonia e paz em suas vidas. No entanto, isso não significa que não gostem de uma boa fofoca e de se envolver em conflitos, pois sentem que podem intervir para mediar."

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

"São manipuladores e invasivos quando sentem que algo não está certo. São perspicazes e sensíveis. Mentem descaradamente quando são pegos olhando o telefone de alguém."

