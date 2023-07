Saiba quem é o pior beijoqueiro do zodíaco

Parece que a astrologia tem resposta para tudo e até consegue afirmar que alguns signos são ótimos beijoqueiros. Claro, também consegue revelar os piores e, mais especificamente, no The New York Post, mencionaram um. Qual? Áries, ou seja, aqueles que nascem entre 21 de março e 20 de abril.

Por quê? Como é o primeiro signo do zodíaco, Áries possui uma energia muito impaciente e insistente. Dominam a "cabeça, o rosto, a língua e os lábios e gostam de beijar como gostam de falar, gritar, dirigir e se irritar, com mais ferocidade do que delicadeza".

Marte é o planeta regente deste signo. Isto é o planeta do sexo e da agressividade. Fazem tudo, incluindo beijar, com muita paixão, mas pouca delicadeza, explicam. São considerados maus beijoqueiros, mas este título não está relacionado com a sua técnica, o problema é a sua avidez que faz com que os parceiros se sintam mais surpreendidos do que conquistados.

Leia Também: Lá vão eles! Estes signos se metem sempre onde não são chamados