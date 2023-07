Com este truque infalível nunca mais vai estragar a meia-calça

Quem usa meia-calça regularmente sabe que (quase) ninguém consegue evitar danos muito incômodos. Existe um truque capaz de prevenir que isso aconteça e, nessas situações, o congelador é seu melhor amigo.

Basta umedecer as meias, retirar o excesso de água e colocá-las no congelador dentro de um saco selado durante a noite, explica a StyleCaster.

Assim, as temperaturas frias do congelador apertam as fibras do produto, o que torna muito mais difícil criar rasgos e furos", explica.

