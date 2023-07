Razões convincentes para comer insetos - há prato popular no Brasil! - Sabia que cerca de 25% da população mundial come insetos? Entomofagia, a prática de comer insetos, é na verdade mais comum do que a língua inglesa - sim, há mais gente comendo esses bichos do que falando inglês! O problema é que esse hábito demorou a se popularizar no mundo ocidental e por isso nos causa tanta estranheza. Mas o que é mais surpreendente é que há inúmeros benefícios ao incorporar insetos na alimentação dos humanos. Esses animais contêm muitos nutrientes, poucas calorias e podem ainda ser deliciosos - estamos falando super sério! Além de ser um aliado para a perda de peso e um corpo mais saudável, esse tipo de dieta é eco-friendly, ou seja, promove ecossistemas mais limpos e ainda pode impulsionar a economia. Então, se os participantes do 'No Limite', reality da Globo, já tiveram que encarar essas iguarias como pratos exóticos, você pode ficar tranquilo! Aliás, sabia que há espécies populares utilizadas para o preparo de quitutes em países como Brasil (sim, é verdade!), Reino Unido e Holanda? Como serão os sabores? Nós lhe dizemos tudo! Na galeria, fique por dentro das vantagens surpreendentes de comer insetos!

