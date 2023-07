Benefícios de fazer caminhadas que são (quase) imediatos

Caminhar é uma atividade física completa com inúmeros benefícios para a saúde física e mental. Especialistas afirmam que alguns desses benefícios podem ser percebidos quase imediatamente ou, no máximo, em um mês. Quais são eles?

Benefícios imediatos das caminhadas:

Redução do estresse: O movimento rítmico, o ar fresco e a mudança de cenário têm um efeito positivo no bem-estar mental, ajudando a diminuir os níveis de estresse, de acordo com Macy Westlund, personal trainer.

Melhora do sono: A prática de atividade física ajuda o corpo a aumentar a produção de melatonina, um hormônio do sono, resultando em uma qualidade de sono melhor, afirma Cynthia Hamilton, coach de saúde e bem-estar.

Aumento da energia e sensação de descanso matinal: O exercício estimula o coração, melhora a circulação sanguínea e libera endorfinas, o que proporciona uma sensação de mais energia e bem-estar ao acordar, acrescenta Macy Westlund.

Benefícios para as articulações e ossos: A caminhada é um exercício de impacto mínimo que contribui para a saúde das articulações e ajuda a reduzir o risco de osteoporose.

Auxílio na perda de peso: Caminhar é uma excelente forma de perder peso e tonificar os músculos. Além de queimar calorias, a atividade aumenta o metabolismo e ajuda a desenvolver músculos magros, recomenda Dave Candy, personal trainer.

