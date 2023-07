É possível que alguns empregos aumentem o risco de câncer de ovário. Quais? Áreas onde as pessoas estão expostas a diversos "agentes" e materiais, como "talcos, amônia, peróxido de hidrogênio e corantes e fibras sintéticas", sugere uma equipe de pesquisadores, citados no Huffpost, agregador de blogs.

Para esta pesquisa, disponibilizada na Occupational and Environmental Medicine, revista científica, foram analisadas mais de 491 mulheres com câncer de ovário e comparadas com um grupo de controle com 897 indivíduos.

Com esses dados, os pesquisadores descobriram que sete profissões específicas aumentavam significativamente o risco desse câncer e, em alguns casos, esse risco era três vezes maior.

Empregos que estão associados a um risco de câncer de ovário mais elevado:

Cabeleireira;

Barbeira;

Esteticista;

Trabalhadora da construção civil;

Contadora;

Costureira ou bordadeira;

Vendedora ou varejista.

Comentando o estudo, os pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer de Maryland, nos Estados Unidos, afirmaram que o estudo ressalta a importância de incluir mais mulheres na pesquisa sobre câncer, já que "ao excluir as mulheres, perdemos a oportunidade de identificar fatores de risco para cânceres específicos do sexo feminino, de avaliar se ocorrem diferenças de risco específicas do sexo e de estudar as exposições que ocorrem em profissões exercidas principalmente por mulheres".

