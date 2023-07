Rosa é a cor mais quente? Estilo Barbiecore é a tendência do momento! - O próximo filme da Barbie estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling reviveu nosso interesse na icônica boneca que muitos de nós deixamos para trás nos anos 90. A popularidade da Barbie, compreensivelmente, vem diminuindo nas últimas décadas, principalmente por falta de diversidade, mas o brinquedo tem se atualizado nesse sentido. A fábrica da boneca tem feito um esforço conjunto para tornar a Barbie uma melhor representante, oferecendo bonecas em uma variedade de tons de pele e com novas mensagens inspiradoras. No entanto, tradicionalmente, a Barbie é magra, branca, loira e quase sempre está vestida com tons de rosa. Ao mesmo tempo, famosos de todos os gêneros, raças e tipos de corpo têm brincado com a estética Barbie e essa parece ser a maior tendência de 2023. O look da Barbie inclui os seguintes itens: saltos plataforma imponentes, minissaias, luvas longas, óculos de sol retrô e, claro, aquela cor rosa brilhante que quase dói de olhar. É um look feminino exagerado que é quase irônico, mas nem sempre... Clique nesta galeria para ver quem já aderiu à tendência Barbiecore e alguns personagens com figurinos inspirados na boneca!

© <p>Getty Images/BrunoPress/TV Globo</p>