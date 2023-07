Nunca estão satisfeitos! Conheça os signos mais exigentes

Quase todo mundo já teve de lidar com pessoas irracionais e muito exigentes. Querem tudo para ontem e têm as expectativas muito altas. Como sempre é possível que a astrologia ajude a identificar estes indivíduos. Consulte a lista que o BestLife fez com a ajuda de alguns astrólogos.

1- Áries (21 de março a 20 de abril)

Gostam de liderar todas as situações e fazem tudo com muita vontade e intensidade. Querem tudo para ontem, não gostam de ouvir um "não" e tornam-se agressivos. "Eu quero" são as duas palavras que dizem com mais frequência.

2- Leão (22 de julho a 22 de agosto)

Exigem respeito e, claro, atenção em todos os momentos. Estão sempre analisando os movimentos dos outros, já que assim garantem que nada lhe roube os 'holofotes', nem mesmo os amigos mais próximos.

3- Touro (21 de abril a 20 de maio)

Têm a sua forma muito específica de fazer tudo e precisam que tudo esteja ao seu gosto. O fato de serem muito teimosos também lhes garante um lugar nesta lista. Exigem muito de todos, sim, mas têm imensa paciência.

