Homens são capazes de serem bons com tarefas domésticas?

Você seria capaz de ser um 'dono de casa'? - Estamos numa era em que os papéis de gênero estão sendo cada vez mais questionados, por isso, é cada vez menos surpreendente que os maridos fiquem em casa e se tornem "donos de casa". Nos Estados Unidos, por exemplo, a porcentagem de famílias com pais que escolhem ficar em casa tem aumentado exponencialmente, apesar do fato de homens tradicionalmente associarem seu "valor" à sua capacidade de prover as necessidades financeiras da família. Mas o que acontece no relacionamento quando o marido descobre que é financeiramente dependente de sua esposa e os papéis se invertem? Clique na galeria e descubra se você pode ser um verdadeiro dono de casa.

© <p>Shutterstock</p>