Esqueça as pizzas tradicionais e faça esta com pesto e camarão

Ao preparar pizzas em casa, é comum utilizar sempre os mesmos ingredientes? Se você estiver se aventurando na próxima vez, experimente uma versão alternativa com pesto, camarão e salmão. A receita é do site Delicious.

Ingredientes:

2 discos de massa de pizza

1 xícara de pesto

250 gramas de camarão cozido

250 gramas de queijo mozzarella

200 gramas de salmão cozido

Suco de meio limão

60 gramas de folhas de manjericão

80 ml de azeite

Modo de preparo:

-Abra as massas de pizza e faça alguns furos com um garfo. --Coloque os discos em uma assadeira e leve ao forno por -cinco minutos. Retire-os e espalhe o pesto sobre cada um. -Distribua o camarão, o salmão e a mozzarella.

-Leve ao forno novamente por mais cinco minutos.

-Regue a pizza com o suco de limão e o azeite. Está pronta para servir.

