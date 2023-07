O leitor perguntou: Posso deixar o cão dormir no meu quarto?

Muitos se questionam se é saudável deixa cães dormirem no quarto com os tutores. A veterinária Sofia Galiza é direta: "Caberá sempre ao tutor decidir". Depois, o importante é que haja consistência.

"Se permitirem que o animal pode entrar no quarto, tem que deixar sempre; se o cão pode subir à cama então pode subir sempre e assim sucessivamente", explica num artigo do blogue da Barkyn, realçando que "os cães não entendem o porquê de algumas vezes poderem fazer algo e outras não". Como tal, "toda a família deve estar em concordância em sintonia no que toca às regras".

Se for um filhote, torna-se mais fácil a habituação a algo pois ainda não tem nenhuma rotina. "Ainda assim, a consistência tem que existir sempre! Quando o animal for adulto, podemos aliviar as regras pois já existe uma aprendizagem memorizada."