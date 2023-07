Endometriose: Quatro sinais silenciosos que não deve desvalorizar

A endometriose é uma doença que, na maioria das vezes, é diagnosticada tardiamente. O problema reside em alguns dos sintomas, que podem ser subestimados. É melhor ficar atento e não menosprezar.

Essa condição envolve o surgimento e crescimento do tecido endometrial fora do útero, seja na cavidade pélvica, nos ligamentos uterinos, atrás do útero, nos ovários, na bexiga ou no intestino.

O site SheKnows entrevistou a médica Jacquelyn Stone para identificar alguns dos sinais silenciosos da endometriose que não devem ser ignorados. Conheça-os.

Problemas de fertilidade

"Pode causar dificuldades na implantação de um óvulo fertilizado no útero, impedindo a gravidez e levando a um aborto espontâneo", revela Jacquelyn Stone.

Desequilíbrios hormonais

"Os médicos podem observar níveis muito altos de estrogênio e baixos níveis de progesterona como um indicativo da doença."

Cistos nos ovários

"Podem ser cistos atípicos, com aparência marrom quando vistos de perto."

Doenças crônicas

"Diabetes, artrite reumatoide ou distúrbios da tireoide podem ser sinais de alerta."

