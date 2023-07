Para ter o intestino saudável, o melhor é deixar estes alimentos

A alimentação exerce grande influência sobre o nosso organismo, afetando especialmente o intestino de forma positiva ou negativa. Alguns alimentos podem danificar essa importante parte do corpo, sendo fundamental ter cautela com o que consumimos.

O site SheFinds entrevistou as médicas Shara Cohen e Mary Sabat, que revelaram três alimentos que podem prejudicar as paredes do intestino e causar problemas futuros.

Conheça quais são e evite o consumo excessivo:

Alimentos processados: Os aditivos, conservantes e ingredientes artificiais presentes nos alimentos processados podem irritar o revestimento intestinal. Além disso, esses alimentos costumam ser pobres em fibras e ricos em gorduras não saudáveis, o que pode agravar os danos ao intestino.

Glúten: Para pacientes celíacos e sensíveis ao glúten, grãos com essa substância podem causar reações e danos gastrointestinais. Entretanto, é importante ressaltar que o glúten pode causar inflamação intestinal em qualquer pessoa, não apenas nas que têm essas condições específicas.

Açúcar em excesso: Uma dieta rica em açúcares refinados e adoçantes artificiais pode desequilibrar as bactérias intestinais, levando a problemas no revestimento intestinal. Portanto, é importante reduzir o consumo de açúcares para preservar a saúde do intestino.

Cuidar da alimentação e evitar o consumo excessivo desses alimentos pode contribuir para uma melhor saúde intestinal e geral. É essencial manter uma dieta equilibrada, rica em fibras e nutrientes para garantir o bom funcionamento do organismo.

