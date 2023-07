Comece o dia com uma fatia deste pão com sementes (e 'low-carb')

Pão é um elemento (quase) essencial nas refeições, especialmente no café da manhã. Por isso, em todas as casas, as receitas mais saudáveis e 'low-carb' são muito bem-vindas. Concorda? Você precisa experimentar este do EatingWell. Ele contém quatro tipos de sementes diferentes e muitos outros ingredientes saudáveis.

Ingredientes:

¼ de xícara de sementes de girassol descascadas e sem sal ¼ de xícara de sementes de abóbora descascadas e sem sal 3 colheres de sopa de sementes de linhaça 3 colheres de sopa de sementes de gergelim 1 ¾ xícara de farinha de amêndoa ¼ xícara de farinha de coco 1 colher de sopa de fermento em pó ½ colher de chá de bicarbonato de sódio ¼ colher de chá de sal 3 ovos grandes 1 xícara de leitelho ¼ de xícara de óleo de abacate 1 colher de sopa de sementes de chia 1 colher de sopa de xarope de bordo puro (opcional)

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 176ºC. Cubra uma forma de pão com spray de cozinha e forre o fundo com papel vegetal.

Em uma frigideira média e seca, misture as sementes de girassol, as sementes de abóbora, as sementes de linhaça e as sementes de gergelim.

Toste em fogo médio, mexendo, até ficarem levemente douradas e começarem a estalar, o que deve levar entre cinco a sete minutos.

Reserve duas colheres de sopa da mistura de sementes em uma tigela pequena e transfira o restante para uma tigela grande. Adicione a farinha de amêndoa, a farinha de coco, o fermento em pó, o bicarbonato de sódio e o sal na tigela grande. Misture bem.

Em uma tigela média, bata os ovos, o leitelho, o óleo, as sementes de chia e o xarope de bordo (se estiver usando). Em seguida, misture os ingredientes úmidos com os ingredientes secos até obter uma massa homogênea.

Raspe a massa para a forma preparada e polvilhe com as sementes reservadas, pressionando-as suavemente na massa para que fiquem aderidas. Deixe a massa descansar por 10 minutos.

Leve o pão ao forno e asse-o até dourar, o que deve levar cerca de 40 minutos. Após retirar do forno, deixe-o esfriar na forma, sobre uma grade, por 30 minutos, antes de virá-lo para a grade para que esfrie completamente.

