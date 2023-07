Sempre inchado e com gases? Os tipos de alimentos que deve mesmo evitar

O inchaço é um problema extremamente comum e, frequentemente, certos alimentos e bebidas, como vegetais e refrigerantes, mas também hábitos como engolir água enquanto se come, são os principais culpados. O gastroenterologista Will Bulsiewicz, no jornal DailyRecord, explica que existem outras causas para o inchaço.

Portanto, o especialista aconselha a todos os seus pacientes que limitem (ou eliminem) da dieta laticínios não fermentados, bem como alimentos e bebidas com adoçantes artificiais. Além disso, ele recomenda evitar comer muito rápido, mastigar chiclete regularmente e beber refrigerantes com canudo.

