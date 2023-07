Sobrou pizza? Saiba como aquecer corretamente no micro-ondas

Foi uma noite de pizza, mas você acabou pedindo mais do que o necessário? Não se preocupe, você pode aquecê-la no micro-ondas para ficar perfeita. Como fazer isso? Basta seguir algumas dicas para deixá-la quase como se tivesse acabado de sair do forno.

De acordo com o site "Brazil Greece", comece usando um recipiente de vidro adequado para o micro-ondas. Isso garantirá que o calor seja distribuído de maneira mais uniforme.

Você também pode colocar um pouco de papel-toalha. Forrar o recipiente ou o prato onde vai aquecer a fatia ajudará a reter a umidade, evitando que a pizza fique mole. Opte por fazer intervalos curtos, cerca de 30 segundos de cada vez.

Outra dica é adicionar um copo de água no micro-ondas. Isso deixará o ambiente úmido e evitará que a pizza fique muito dura. O toque final pode ser dado no forno ou na frigideira. Em apenas alguns minutos, ela ganhará aquele toque crocante novamente.

