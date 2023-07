Quatro signos que adoram a sua própria companhia

Há quem não consiga ficar sozinho com os seus pensamentos. Existem, no entanto, outros indivíduos que dão imenso valor aos momentos em que conseguem estar isolados do mundo e apreciando a sua própria companhia. É sobre eles que fala esta lista da revista Bustle.

1- Câncer (21 de junho a 21 de julho)

Passam a maioria do seu tempo cuidando dos outros e dão muito valor aos momentos em que estão sozinhos. Muitas vezes, em vez de saírem com os amigos, gostam mais de ficar em casa no sofá e sem companhia.

2- Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Sim, normalmente, os nativos deste signo são muito afáveis, mas consideram que os ambientes sociais são muito desgastantes. Por isso, encontram um equilíbrio e recarregam as energias frequentemente, sozinhos e relaxados.

3- Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Têm a reputação de serem misterioso e vingativos. É mesmo só fachada. Precisam de espaço para contemplar as suas escolhas e pensamentos. Preferem fazer isto sozinhos e assim ninguém os influencia.

4- Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

São muito independentes especialmente no trabalho. Confiam apenas nas suas capacidades e, em momentos mais importantes, não têm qualquer problema em fechar-se do resto do mundo, até concluírem as tarefas necessárias.

