Assustador: salivar por estes alimentos tão apreciados é sinal de alerta

Volta e meia, dá por si sonhando acordado com um prato cheio de comida gordurosa? Pode ser sinal de inflamação no cérebro, segundo um estudo realizado no Canadá.

O estudo da Universidade de Newfoundland, publicado na revista PNAS, mostra que inflamações no hipotálamo parecem estar ligadas ao problema. Pior: quanto mais gordura um indivíduo consome, mais essa zona do cérebro inflama e maior é o desejo por alimentos que só contribuem para o aumento de peso.

Com base em experiências feitas com ratos modificados com hormônios humanos, os autores do estudo descobriram que quando comemos alimentos gordurosos, são criadas pré-inflamações que ativam níveis pequenos de prostaglandina-E2, substância que, entre outras funções, combate os processos inflamatórios. Mesmo em pequenas quantidades, ao chegar ao hipotálamo, conduz a uma ativação do MCH.

Os cientistas recomendam que a adoção de dietas anti-inflamatórias.

