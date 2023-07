Herói improvável: Experimente limpar o WC com um limão - é revolucionário

Odores desagradáveis, mofo e sujeira. Estes são problemas que quase todos enfrentam no banheiro. O que talvez você não saiba é que na cozinha tem um verdadeiro aliado insuspeito: o limão.

Não subestime o poder deste fruto. O forte aroma cítrico do limão, por exemplo, ajuda a mascarar e eliminar o mau cheiro que tende a se concentrar nesta área da casa, como destaca o portal Informe Brasil.

Para usar limões na limpeza do banheiro, você só precisa cortá-los ao meio e esfregar as metades do limão nas superfícies do vaso sanitário e do banheiro em geral. O resultado é imediato.

Leia Também: Transforme o quarto num 'santuário' de sono com estas dicas