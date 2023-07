O hábito noturno capaz de aumentar o risco de diabetes (e não só)

Passa a noite a comer petiscos? Temos más notícias. Foi disponibilizado um novo estudo, onde se concluiu que os indivíduos que comem snacks depois das 21h00, registaram picos de açúcar no sangue significativos. Além disso, entre o grupo que comeu mais tarde as concentrações de gordura no sangue eram mais elevadas, explicam os investigadores, citados no The Independent.

Descobertas muito importantes já que estes níveis elevados aumentam o risco de diabetes e doenças cardíacas. "Isto pode significar que, universalmente, petiscar a noite e interromper a janela de jejum noturno é prejudicial para a saúde", explica Kate Bermingham, líder do estudo.

Aliás, os investigadores também descobriram que o consumo de alimentos de maior qualidade - "descritos como alimentos que contêm quantidades significativas de nutrientes" - foi associado a melhores respostas corporais. Por isso, afirmam que o fator mais importante é a qualidade dos petisos, claro, e não a frequência ou quantidade. Dizem ainda que alimentos como fruta ou vegetais tinham o impacto mais positivo.

Trata-se de uma investigação da King’s College London, no Reino Unido, onde foram analisados os dados de mil indivíduos que fizeram parte do estudo ZOE Predict e todos mantiveram um diário alimentar e usaram monitores de açúcar no sangue.