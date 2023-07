Sinusite, resfriado ou alergia: como saber a diferença? - Pode ser difícil diferenciar um resfriado, uma sinusite e alergias. Ficar com o nariz entupido e com dor de cabeça são sintomas comuns de todas essas três condições, o que pode causar muita confusão para os doentes. No entanto, reconhecer suas principais diferenças pode te dar algumas pistas. Além do mais, isso é crucial quando se trata de tratamento. Na galeria, vamos analisar esses sintomas confusos, assim como as opções de prevenção e tratamento. Clique na galeria e descubra.

© Shutterstock