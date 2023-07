Corrimento de repetição: o que fazer?

A candidíase recorrente, também conhecida como corrimento de repetição, é caracterizada por diagnósticos de infecção pelo fungo Candida sp. diversas vezes no período de um ano.

Segundo o Dr. Alexandre Rossi, médico ginecologista e obstetra, responsável pelo ambulatório de Ginecologia Geral do Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros e médico colaborador de Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, a infecção pode acometer homens e mulheres, mas as queixas geralmente são trazidas por elas ao médico ginecologista, com sintomas que incluem vermelhidão na região genital, coceira, corrimento branco e dor ao urinar e durante a relação sexual.

Diagnóstico e tratamento

"A candidíase de repetição é mais comum quando o sistema imunológico está fragilizado ou se um episódio anterior não foi tratado corretamente. Por este motivo, manter uma rotina saudável e seguir corretamente as orientações médicas em caso de infecção são muito importantes", explica o Dr. Alexandre.

O diagnóstico da candidíase de repetição é iniciado em consultório, com base nas queixas da paciente, e confirmado pela análise de secreções da região genital, que apontarão a infecção pelo fungo Candida sp. A coleta para este exame já é realizada no próprio consultório de alguns médicos ginecologistas, que realizam o encaminhamento ao laboratório, sem que a paciente tenha que se deslocar a um laboratório para isso.

Em caso de confirmação do diagnóstico, o médico orientará a paciente a tomar o antifúngico indicado de acordo com o resultado de seu exame. A candidíase pode ser causada por diferentes fungos. Os mais comuns são: Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida tropicalis ou Candida parapsilosis.

Outros exames poderão ser solicitados para complementar o diagnóstico e evitar a recidiva da doença. A deficiência de ferro ou o diabetes, por exemplo, detectados em exames simples de sangue, são condições que, sem tratamento, poderão predispor a novas infecções.

Como alguns tipos de cândida são sexualmente transmissíveis, é importante envolver o parceiro na pesquisa e tratamento.

Principais causas

Segundo o Dr. Alexandre, além da baixa imunidade e infecções anteriores que não foram tratadas corretamente, outros fatores podem colaborar para o aparecimento da candidíase de repetição. Confira:

Excesso de estresse

Diabetes descompensada

Alimentação rica em açúcar

Higienização íntima inadequada

Uso recorrente de antibióticos

Uso excessivo de roupas de tecido sintético ou muito justas

Prevenção

Além de ficar atenta aos sintomas e procurar ajuda médica assim que os primeiros sinais aparecerem, algumas medidas podem ser tomadas para prevenir o problema.

Consumir alimentos probióticos, como iogurte, auxiliam a reconstituição da microbiota genital, aumentando a concentração de microrganismos que mantém a saúde da região. Também é importante reduzir o consumo de doces, pois o açúcar favorece o crescimento do fungo.

"Outras medidas preventivas são manter a higiene íntima adequada, utilizando produtos adequados ou apenas água e sabonete neutro, sem lavar excessivamente, e secar bem antes de se vestir, e dar preferência a tecidos de algodão e roupas confortáveis. A prática de atividade física regular também é muito importante", finaliza.