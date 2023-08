Para festas, não conte com eles. Os signos menos divertidos do zodíaco

É raro encontrar essas pessoas em situações alegres. Elas costumam ser mais sérias e calmas, e raramente buscam alguns minutos para se divertir.

De acordo com a lista do canal C5N, esses são os signos menos divertidos do zodíaco. Conhece alguém assim?

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

"Estudam sempre tudo detalhadamente, são sérios e quase nunca buscam diversão. Sentem-se mais confortáveis em um ambiente sério e tranquilo."

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

"Estão sempre focados em seus objetivos. Têm dificuldade em sair de sua bolha e seguir por outros tipos de caminhos. Raramente se permitem atividades para se distrair ou relaxar."

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

"Não gostam de mostrar suas emoções. Optam sempre por uma atitude mais séria, o que os torna pessoas chatas e monótonas."

