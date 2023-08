Como diferenciar a masculinidade tóxica da masculinidade saudável? - A masculinidade tóxica, em parte, coloca as pressões sociais sobre os homens para se comportarem de maneiras específicas. Um exemplo: a masculinidade tóxica pode fazer com que os homens ajam de forma dominante com agressões físicas e/ou mentais inadequadas e prejudiciais aos que estão ao seu redor e até para eles mesmos. Felizmente, há muitas discussões hoje em dia em torno da masculinidade tóxica e como é a masculinidade saudável. É do interesse de todos entender a diferença entre elas. Para saber mais, clique na galeria.

© <p>Shutterstock</p>