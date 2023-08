Faça uma salada rápida (e fresca) com o frango que sobrou ao jantar

Comeu frango ao jantar? E sobrou? Se não quiser comê-lo da mesma forma, pode juntar alguns ingredientes e fazer uma salada rápida, como esta do 'website' The Pioneer Woman.

Ingredientes:

400 gramas de massa

1 xícara de iogurte natural

¾ xícara de maionese

2 colheres de sopa de mostarda

1 colher de chá de raspas de limão

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta preta

2 xícaras de frango desfiado

3 talos de aipo picados

2 xícaras de uvas

3/4 xícara de salsa fresca

1/2 xícara de amêndoas laminadas

Modo de preparação:

1- Cozinhe a massa segundo as instruções da embalagem. Numa tigela, misture o iogurte, a maionese, a mostarda, as raspas de limão, o sal e a pimenta. Junte a massa, o frango, o aipo, as uvas e a salsa.

2- Leve a geladeira durante uns minutos. Na hora de servir, polvilhe com a amêndoa laminada.

