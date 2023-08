Bebida que todos temos em casa ajuda a baixar níveis de açúcar no sangue

Uma revisão de estudos conduzida por pesquisadores da Tabriz University of Medical Sciences, no Irã, revelou que o chá de camomila possui benefícios significativos na redução dos níveis de açúcar no sangue, ajudando a prevenir a diabetes, uma doença crônica que afeta todas as idades e ambos os gêneros.

Ao analisar 15 estudos sobre o consumo de chá de camomila em pacientes com diabetes mellitus, os pesquisadores encontraram melhorias notáveis nos níveis de açúcar no sangue. Além disso, quatro dos cinco estudos demonstraram que a camomila auxilia no combate à dislipidemia, condição caracterizada por níveis anormais de lipídios no sangue, que são componentes importantes do organismo humano. Em seis dos estudos analisados, a camomila também mostrou ser eficaz na redução do estresse oxidativo.

Um dos estudos envolveu 64 pacientes com diabetes tipo 2 que receberam três xícaras diárias de chá de camomila (3 g/150 mL de água quente) ou um placebo durante oito semanas. O grupo que consumiu o chá de camomila apresentou reduções significativas em HbA1c (média dos níveis de açúcar no sangue nas oito a 12 semanas anteriores), níveis de insulina e resistência à insulina, além de uma redução de 11% nos níveis de açúcar no sangue em comparação com o grupo que recebeu placebo. Estes resultados sugerem que o chá de camomila pode ser uma opção complementar promissora no tratamento e prevenção da diabetes.

