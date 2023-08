Como o nascimento de um bebê é comemorado ao redor do mundo - A gravidez e o nascimento de um filho são celebrados de maneiras diferentes em várias culturas do mundo. O site The Bump listou tradições e costumes singulares na hora de dar boas-vindas e enviar energias positivas para pais e bebê em alguns países. Clique e descubra como a chegada de um bebê é comemorada ao redor do mundo!

© <p>Shutterstock</p>