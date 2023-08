Como manter sua casa livre de moscas - Se você mora em uma cidade grande, nos subúrbios ou no campo, as moscas estão por toda parte - especialmente nos meses quentes. Mas há cidades no Brasil, por exemplo, que é 'verão' praticamente o ano inteiro. E embora elas possam não parecer perigosas, esses insetos tendem a carregar doenças e sujeira, o que pode causar problemas para a sua casa e saúde de você e de seus entes queridos (incluindo animais de estimação). Portanto, é hora de aprender a se livrar das moscas em sua casa. Navegue por esta galeria para descobrir alguns truques!

© <p>Shutterstock</p>