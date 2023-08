Os anos não passam por eles. Os signos mais jovens do zodíaco

Acertar na idade destas pessoas é bastante complicado. Têm mais anos do que pensa, mas o seu estilo de vida faz com que pareçam mais jovens.

Segundo a lista do canal TV Azteca, estes são os signos com aparência mais jovem do zodíaco.

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

"São dos mais jovens do zodíaco. Têm um espírito livre e encaram a vida com bastante humor. É um fator chave para a longevidade."

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

"É imune à passagem do tempo. A sua teimosia e perseverança são tão fortes que consegue sempre alcançar os seus objetivos."

Touro (21 de abril a 20 de maio)

"Cuidam da sua alimentação e fazem bastante exercício físico. Deixam de parte hábitos pouco saudáveis. Assim, têm mais hipóteses de viver mais anos."

