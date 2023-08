Comer estes alimentos pode aumentar (e muito) o risco de pedras nos rins

Quem não aprecia alimentos açucarados? Certamente, são uma tentação para a maioria das pessoas. No entanto, infelizmente, um estudo sugere que esses alimentos podem aumentar o risco de desenvolver pedras nos rins. Mais especificamente, o estudo indica que o consumo frequente de alimentos com adição de açúcares eleva o risco desse problema em 40%.

De acordo com Shan Yin, líder do estudo citada pelo The Independent, esta é a primeira pesquisa a estabelecer uma ligação entre esses alimentos e o problema de saúde, embora ainda não explique completamente essa associação.

O estudo analisou mais de 28 mil indivíduos que foram incluídos no Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Estados Unidos. A partir desses dados, os pesquisadores concluíram que "aqueles que obtiveram mais de 25% de sua energia total a partir de açúcares adicionados tinham 88% mais probabilidade de desenvolver pedras nos rins em comparação com aqueles que obtiveram menos de 5% de sua energia total de açúcares adicionados".

Adicionalmente, os resultados também indicaram que "as pessoas abaixo da linha de pobreza tinham maior probabilidade de desenvolver pedras nos rins quando expostas a maiores quantidades de açúcares adicionados em comparação com aquelas acima ou ligeiramente acima da linha de pobreza".

No entanto, o pesquisador ressalta que "mais estudos são necessários para explorar em detalhes a relação entre o açúcar adicionado e diversas doenças ou condições médicas".

