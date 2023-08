Para baixar a pressão arterial, o melhor é começar a fazer isto

A alimentação desempenha um papel significativo na regulação da pressão arterial ao longo do dia. Entretanto, a longo prazo, é aconselhável incorporar atividade física para manter valores mais saudáveis.

O jornal The Daily Telegraph consultou especialistas e apresenta exercícios recomendados para reduzir a pressão arterial.

Confira as opções:

Caminhar ou Correr;

Empurrar a Parede;

Prancha;

Prancha de Joelhos;

Sentar na Parede;

Exercícios Aeróbicos;

Saltar.

No exercício de Empurrar a Parede, posicione uma perna à frente da outra e os braços na largura dos ombros. Exerça pressão contra uma parede por 10 segundos. Em seguida, relaxe e repita o procedimento de duas a cinco vezes.

No caso da Prancha de Joelhos, execute a posição de prancha tradicional, mas com os joelhos no chão para uma versão mais acessível. Mantenha as costas retas, evitando curvaturas. Mantenha a postura por 20 segundos.

