Tem na cozinha um ingrediente que alivia as picadas de vespas

Geralmente, as picadas de vespas causam uma dor aguda e repentina, seguida de uma marca vermelha inflamada e uma forte coceira. De acordo com Claire Nevinson, uma farmacêutica entrevistada pelo Huffpost, há um ingrediente de cozinha que pode aliviar esses sintomas: o vinagre de maçã.

Isso mesmo! Você leu corretamente. Basta embeber uma bola de algodão com vinagre de maçã e colocá-la sobre a área afetada. O alívio deve ser sentido quase imediatamente. Conforme a Healthline, teoricamente, "a acidez do vinagre pode ajudar a neutralizar a alcalinidade das picadas de vespa".

No entanto, antes de tudo, é importante remover o ferrão com uma pinça e lavar a área afetada com água morna e sabão para eliminar quaisquer bactérias ou veneno deixado pela vespa. Em seguida, aplique uma bolsa de gelo na região por 30 a 60 minutos, em intervalos de 10 minutos, como recomendado pelo WebMD, citado no Huffpost.

