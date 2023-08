Que tal fazer 'banana bread' na 'air fryer'? Aqui tem a receita

Possui uma air fryer em casa? É hora de preparar com entusiasmo este delicioso banana bread. Esta receita simples da BBC Good Food é acessível a todos.

Ingredientes:

150 ml de óleo de girassol ou vegetal (além do necessário para untar a forma)

150 g de açúcar refinado

150 g de farinha com fermento

1 colher de chá de fermento em pó

2 ovos

2 bananas bem maduras

50 g de nozes pecan picadas (opcional)

50 g de gotas de chocolate (opcional)

Instruções:

- Unte uma forma de pão com óleo e forre-a com papel vegetal, assegurando que cabe na cesta da air fryer.

- Pré-aqueça a air fryer a 160ºC. Em uma tigela, misture o óleo, açúcar, farinha, fermento em pó e ovos. Amasse as bananas e adicione-as à mistura. Acrescente metade das nozes e todas as gotas de chocolate. Despeje na forma e cubra com as nozes restantes.

- Asse por 45 minutos a uma hora. Deixe esfriar em uma grelha antes de servir.

Leia Também: Receita: Quiche de cracker com alho poró