Quatro alimentos que são menos saudáveis do que parecem (e engordam)

Hoje em dia, nos supermercados, é comum encontrar prateleiras repletas de alimentos rotulados como 'light' e saudáveis. Mas será que eles realmente trazem vantagens? O médico e autor Michael Mosley esclareceu em seu blog chamado Fast 800 que muitos desses produtos fazem "mais mal do que bem", podendo até contribuir para o ganho de peso. Ele enumerou alguns exemplos populares para nos ajudar a entender.

1- 'Chips' de vegetais

Muitas pessoas veem os 'chips' de vegetais como uma alternativa saudável às tradicionais batatas fritas. No entanto, de acordo com o médico, essas finas fatias de vegetais têm pouco valor nutricional. Além disso, a maioria é frita em óleo de girassol para dar a textura crocante e são salgadas, o que as torna tão pouco saudáveis quanto as batatas fritas. Como alternativa, Michael Mosley sugere consumir vegetais crus, frutos secos, sementes ou kimchi.

2- Produtos 'light' e com pouca gordura

Segundo o especialista, esses produtos frequentemente carecem de nutrientes e são carregados de açúcar e aditivos para melhorar o sabor. Isso significa que eles podem aumentar os níveis de açúcar no sangue, intensificar os desejos alimentares e causar quedas de energia.

3- Papas de aveia instantâneas e com sabor

Nem sempre as papas de aveia são a escolha mais saudável. No caso das versões instantâneas com sabor, o médico ressalta que elas costumam conter quantidades significativas de açúcar adicionado, chegando a 16 gramas em algumas marcas.

4- Molhos para saladas

Os molhos comerciais para saladas não só têm calorias consideráveis por porção (geralmente não respeitam a porção recomendada de uma colher de sopa), como também estão repletos de aditivos para aumentar a vida útil, espessantes e outros componentes indesejáveis.

Em resumo, o que parece saudável nem sempre é de fato benéfico para a nossa saúde. É importante ler os rótulos dos alimentos, entender os ingredientes e escolher opções que realmente contribuam para uma alimentação equilibrada.

