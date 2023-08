Coisas que todo pai ou mãe faz em segredo - e nunca vai admitir! - Se você chegar a um ponto em sua vida em que está pronto para ter filhos, será uma maravilha para você finalmente perceber como seus próprios pais conseguiram lhe criar e os seus irmãos (caso tenha). Os pais de primeira viagem muitas vezes sentem que dificilmente estão fazendo as coisas da maneira correta ou que estão no controle da situação. De fato, a paternidade e maternidade não é fácil, os desafios diários são imensos e, justamente por isso, há alguns 'segredos' - mesmo os mais 'controversos' - que ajudam os pais a sobreviverem à rotina sem surtarem! Curiosamente, as coisas secretas que você faz como mãe ou pai provavelmente são as mesmas que seus pais faziam no passado, e são coisas que até mesmo as super mães e os super pais 'perfeitos' fazem quando ninguém está vendo. Afinal, desde que seu filho esteja feliz e saudável, não há problema em apelar para alguns atalhos para manter a sua saúde mental, certo? Clique na galeria e descubra as coisas mais hilariantes e relacionáveis que todos os pais fazem, mas raramente algum admitirá.

© Shutterstock