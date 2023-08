As suas facas já não cortam como antes? Está na altura de afiá-las

Com o decorrer dos anos, as lâminas das facas gradualmente perdem sua capacidade de corte. É essencial afiá-las para que possam continuar a desempenhar suas funções com precisão. Quer aprender como fazer isso em casa? Acompanhe essas orientações.

De acordo com o portal Brazil Greece, o primeiro passo é reconhecer quando suas facas precisam desse tratamento. Segure a faca com a parte da lâmina voltada para cima e movimente-a ligeiramente para visualizar o reflexo da luz. Se a lâmina estiver muito brilhante, é um sinal claro de que necessita de afiação.

Uma ferramenta fundamental nesse processo é a pedra de afiar, prontamente encontrada em lojas especializadas ou mesmo em estabelecimentos de ferramentas. Coloque algo antiderrapante sobre uma superfície plana. Certifique-se de que a parte superior da faca e a pedra formem um ângulo de aproximadamente 30 graus.

Deslize a faca ao longo da pedra como se estivesse cortando. Repita o procedimento em ambos os lados da lâmina. Para manter a pedra em perfeitas condições e pronta para afiar suas facas, é possível colocá-la em um recipiente com vaselina em banho-maria. Depois, retire a pedra e deixe-a secar naturalmente antes de utilizá-la novamente.

Leia Também: Aprenda a limpar corretamente a tábua de corte e evite bactérias