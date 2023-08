Médico revela os perigos muito incômodos das moscas

Em muitas épocas do ano surgem as moscas que insistem em pousar nos alimentos! Mas, além de chatas, representam algum perigo para a saúde? Simon Theobalds, um médico, falou com o PlymouthLive e aconselhou todas as famílias a estarem atentas a estes pequenos insetos.

Primeiro, explica que este tipo de moscas é atraído pelos frutos e vegetais maduros ou em decomposição, assim como outras substâncias açucaradas.

Além disso, sugere que as "moscas podem ser prejudiciais para a saúde devido à sua capacidade de contaminar os alimentos e de propagar certas doenças".

Isto significa que ao pousarem nos alimentos podem transferir bactérias e outros agentes patogênicos dos seus corpos e ainda depositar ovos na superfície. Quando "uma mosca entra em contato com alimentos que são consumidos por humanos, sem uma lavagem ou cozimento adequadas, existe um risco de transmissão de doenças", alerta.

E, claro, o consumo de alimentos contaminados causa, em muitos casos, doenças de origem alimentar, como a gastroenterite. Além de doenças podem transportar alergênios capazes de desencadear reações em pessoas com alergias ou asma.

Por último, menciona que alguns indivíduos podem ter reações alérgicas quando são picadas por estas moscas. "Estas reações podem ser ligeiras, como uma irritação localizada da pele, ou mais graves, levando, em casos raros, a anafilaxia", acrescentou o médico.