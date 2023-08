Cuidar da saúde do cérebro tem importância em qualquer idade. Por isso, convém apostar em hábitos capazes de ajudar e, claro, estimular o funcionamento cognitivo.

É que além de muito vantajosos para o cérebro têm um impacto positivo no coração, protegem de outras doenças, fazem com que esteja mais ligado a outras pessoas e mais animado, explica Gary Small, um psiquiatra geriátrico, no Huffpost, agregador de blogues

Não acredita? Tem de experimentar as recomendações que este e outros especialistas compartilharam.

Hábitos que ajudam a melhorar (significativamente) a saúde do cérebro: