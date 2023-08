Por que os pais não devem dizer essas coisas aos filhos nunca? - Criar filhos pode ser muito difícil. Inclusive, é seguro dizer que todos nós perdemos nossa paciência de vez em quando e certamente todos cometemos erros. Mas há muitas coisas que dizemos às crianças que podem realmente magoá-las e afetá-las no seu desenvolvimento pessoal. É preciso ter cuidado em não descarregar as nossas frustrações sobre eles, mas algumas formas de elogio também podem ser prejudiciais. Nesta galeria, veja o que os especialistas têm a dizer sobre as coisas que não devemos dizer aos nossos filhos.

© <p>Shutterstock</p>