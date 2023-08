O calor faz aumentar ou diminuir a pressão arterial?

As baixas temperaturas podem ter influência na saúde cardiovascular. O mesmo pode acontecer na altura do calor? Segundo o 'website' El Tiempo, as ondas de calor são a principal causa de mortalidade relacionada com doenças cardiovasculares.

Segundo a Declaração de Consenso do Grupo de Trabalho da Sociedade Europeia de Hipertensão, aqui citado pelo 'website', a pressão arterial tende a diminuir com as temperaturas altas e a aumentar com as mais baixas.

Qual a razão que a faz diminuir num tempo mais quente? Trata-se de um mecanismo do corpo para baixar a temperatura. O aumento da intensidade da luz modifica também a ativação das hormonas e acaba por contrair as veias.

Para o verão, é possível que mude ainda os seus hábitos, o que leva a mudanças na pressão sanguínea. A pressão arterial no verão pode cair ao ponto de ficar mais cansado e com tonturas.

Leia Também: Com que idade é que cada signo deve casar 'sem sofrer nenhum desgosto'?