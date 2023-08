Contra a anemia e a falta de ferro, tenha sempre à mão estas frutas

No verão, a fadiga e as tonturas podem ser frequentes devido ao calor. Ainda assim, não deve descartar a hipótese de ser falta de ferro. A anemia é uma das consequências e o melhor é estar atento aos valores.

O 'website' SheFinds falou com o médico Matt Angove para saber que frutas são ideias para aumentar os níveis de ferro no organismo. Opções como os morangos, os damascos e as cerejas devem fazer parte da sua lista.

"Conseguem aumentar significativamente a absorção de ferro pelas células intestinais", começa por dizer o médico. Também algumas frutas secas, como as passas e as ameixas são bastante eficazes neste processo.

"É mais fácil consumir uma quantidade significativa de ferro com frutas secas do que com frutas frescas, devido à falta de volume de água nas primeiras." Explica que são sempre uma boa opção para o lanche.

Por fim, refere também que as frutas cítricas devem ser consumidas por quem tem falta de ferro. É o caso do limão, da lima ou até do abacaxi. “São também de fácil absorção por parte do intestino”, continua.

