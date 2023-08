Está de novo com os olhos doloridos? Veja os possíveis motivos!

Seja nos dias de calor ou de muito frio, a verdade é que pode sentir os olhos doloridos em situações diversas. Existem várias patologias que o podem indicar, tudo além de uma simples poeira que possa ter entrado nos olhos.

Segundo o 'website' Health Digest, ficar muito tempo em frente ao computador ou usar várias horas seguidas o telefone pode levar a este sintoma. Assim como uma infeção por bactérias ou vírus poderá causar esta dor e irritação nos olhos.

Também quem usa frequentemente lentes de contato poderá ter este problema. Ainda assim, segundo a Optometrists Network, aqui citado pelo 'website', o olho seco é uma das principais causas deste tipo de irritação.

Neste caso, poderá ainda ficar mais sensível à luz e até ficar com os olhos mais vermelhos. Fumaça, vento e climas mais secos fazem também com que fique com menos lágrimas nos olhos.

Pode tratar com recurso de lágrimas artificiais ou algum tipo de gel próprio para o efeito. Faça também algumas pausas do tempo que passa em frente à televisão e com o tcelular e durma ainda mais horas.

O uso de óculos de sol ajuda também a proteger os olhos de fumaça e vento.