Três signos que adoram plantas e são ótimos jardineiros

Para alguns a jardinagem funciona como uma terapia e uma forma simples de expressar os sentimentos negativos e positivos. Identifica-se? É provável que encontre o seu signo nesta lista do 'Astrotalk'.

1- Touro (21 de abril a 20 de maio)

Gostam de sujar as mãos, cuidar da terra e ver a evolução do seu jardim. São pacientes, claro, e sentem imenso orgulho no seu trabalho, especialmente quando resulta em espaços exteriores de tirar o fôlego.

2- Câncer (21 de junho a 21 de julho)

Têm uma profunda ligação emocional com as plantas e a jardinagem serve como terapia. É ainda uma forma de expressar as suas emoções. Normalmente os seus jardins refletem o conforto e a harmonia que procuram na vida

3- Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Têm um olho apurado e adoram planejar, organizar e cuidar dos seus jardins. Cada planta tem o seu lugar e, no final, tudo fica lindo e perfeitamente organizado.