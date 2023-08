Doença comum nas gengivas pode estar ligada à demência

Um estudo publicado no Journal of Neuroinflammation sugere que a gengivite pode estar ligada à demência. A investigação indica que as bactérias orais podem chegar até ao cérebro.

Se esta doença não for tratada no seu estado inicial pode agravar-se e passar a outro tipo de condição, como a periodontite, que pode levar a feridas maiores nas gengivas e à queda dos dentes.

A investigação do Forsyth Institute e da Boston University, nos Estados Unidos, revelou que pode existir uma ligação entre esta doença das gengivas mais grave e a formação de placa amilóide, associada à doença de Alzheimer.

"Sabíamos por estudos anteriores que a inflamação associada à doença da gengiva ativa uma resposta inflamatória no cérebro", revela o médico Alpdogan Kantarci, do Forsyth Institute.

"Trata-se de uma ferida aberta que permite que as bactérias da boca entrem na corrente sanguínea e circulem para outras partes do corpo", continua.

Este estudo foi feito em animais e mostrou que as bactérias eram capazes de chegar até ao cérebro. "Reconhecer como as bactérias orais causam neuro inflamação ajudará a desenvolver estratégias mais direcionadas. Para prevenir a neuro inflamação e a neuro degeneração será fundamental controlar a inflamação oral associada à doença periodontal", explica Alpdogan Kantarci.