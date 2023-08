Atrair sorte: O que sua pedra de nascimento diz sobre você! - Uma pedra de nascimento é uma pedra preciosa que está associada a um determinado mês do ano. A pedra preciosa ligada ao mês em que você nasceu pode falar com certas qualidades que você possui, da mesma forma que o seu signo do zodíaco. A maioria das gemas de nascimento é normalmente encontrada em joias, e as pessoas que valorizam seu significado recomendam usar sua pedra de nascimento para aumentar seu bem-estar e boa sorte. Como e por que? Clique na galeria para saber mais sobre a origem da pedra de nascimento e o que a sua diz sobre você.

