O seu cão lambe o focinho com frequência? Conheça os motivos

Um dos sentidos mais importantes para os cães acaba mesmo sendo o olfato. É através do focinho que conseguem receber várias informações do meio que os rodeia e até comunicar. Se vê o seu animal a lamber o nariz com frequência, existe um motivo para isso.

Segundo o 'VCA Animal Hospitals', o nariz canino funciona melhor quando está húmido. Desta forma, é importante para o animal lamber o nariz quando o sente mais seco. É através do olfato que recebem bastantes informações, daí a necessidade de ter este sentido o mais operacional possível.

O site explica que a zona do cérebro dos cães dedicada à análise de odores é 40 vezes maior do que comparada com o cérebro humano. Os cães podem mesmo cheirar entre mil a dez mil vezes melhor do que o ser humano.

É através do cheiro que o animal consegue perceber se um cão ou um cadela à sua frente está feliz ou agressivo, por exemplo. Têm também uma boa memória olfativa. Referem ainda que um cão tem muito menos dificuldade em adaptar-se à perda de visão do que o humano.