Três signos que podem ser um 'lobo em pele de cordeiro'

Não se deixe enganar por estes três signos. Segundo um artigo do site 'Tudo Bahia', são 'amigos da onça'.

Confira abaixo a lista:

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Como são altamente adaptáveis, os nativos de Gêmeos fazem de tudo para encaixar em vários grupos de uma vez, nem que para isso tenham de ser um pouco falso.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Qual harmonia, qual quê?! A preocupação excessiva em agradar a terceiros pode resultar em falsidade.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Bastante empático, sabe colocar-se no lugar dos outros como ninguém. O que acontece é que, por vezes, adotam características das pessoas com quem se relacionam, o que faz com que sejam visto como um signo sem personalidade própria.