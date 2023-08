5 maneiras definitivas de acabar com a gordura no fígado

É fato notório e amplamente constatado pelos consultórios médicos: a humanidade está sendo cada vez mais empurrada para uma vida agitada, sem tempo de alimentação ou de práticas saudáveis, como atividade física, por exemplo.

E uma das maiores consequências é o surgimento de cada vez mais casos de doenças crônicas, uma delas, a esteatose hepática, ou gordura no fígado. Autoridades mundiais de saúde afirmam que quase dois bilhões de pessoas sofrem com a doença, que começa sem apresentar sintomas, mas se não cuidada do modo correto, pode desencadear problemas mais graves como doenças cardíacas, AVC e até mesmo o câncer.

Neste artigo selecionamos cinco maneiras de reverter a gordura do fígado, que no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, já atinge 35% da população adulta, ou seja, em média, 30 milhões de pessoas. Por isso é importante prestar bem atenção em cada recomendação, já que elas foram extraídas de relatórios médicos e pesquisas feitas pelos institutos e universidades mais renomadas do mundo. Seguem as dicas:



1 – Faça um diagnóstico precoce – Por ser uma doença silenciosa, a esteatose é uma ameaça que se instala no organismo e vai crescendo sem deixar sintomas. De acordo com os médicos até 5% de gordura é considerado um percentual seguro, embora já acende o alerta para a necessidade de se cuidar. Acontece que a maioria das pessoas simplesmente não faz exames específicos voltados para o fígado e um exame simples de ultrassonografia já pode detectar o problema. Claro que os exames mais sofisticados como a biopsia hepática, tem maior poder de determinar o grau da gordura do fígado. Mas exames mais detalhados devem ser solicitados por médicos especialistas.

2 – Faça exercícios físicos – Fazer exercícios físicos regularmente diminui o risco de acúmulo de gordura visceral, um dos principais pontos de partida da esteatose hepática não alcoólica. De acordo com médicos e especialistas, o simples hábito de caminhar já pode ser um importante aliado na luta pela reversão da esteatose hepática. Isso porque a caminhada ajuda a manter o peso e melhora a sensibilidade do organismo à insulina, que é outro fator de risco para a esteatose hepática. Além disso, o exercício de caminhar pode reduzir a inflamação, que é um processo que causa danos ao fígado.

3 – Adote uma dieta saudável – Manter uma alimentação adequada tem sido uma das principais dificuldades da vida moderna, já que a maioria de nós está sempre às voltas com compromissos quase sempre inadiáveis. Mas a verdade é que quando se trata de cuidar da máquina humana, não tem jeito, até porque uma hora ela pode parar de vez. Então, procure uma orientação nutricional, abandone a comida gordurosa, como frituras, diminua substancialmente o consumo de carne vermelha e risque de sua dieta os refrigerantes, que trazem em sua composição uma alta carga de açúcar. Com uma boa dose de boa vontade, com certeza você encontrará o melhor modo de se alimentar a fim de preservar a saúde do seu fígado.

4 – Livre-se do estresse do dia a dia – Poucas pessoas se dão conta, mas o estresse é uma das maiores causas da esteatose hepática. Isso porque uma pessoa estressada pode facilmente adotar hábitos alimentares prejudiciais como o alto consumo de açúcar e alimentos de baixíssimo valor nutricional. É muito comum em casos de rotina estressante a troca de refeições saudáveis por salgadinhos para enganar a fome. A prática a médio e longo prazo, pode ser mortal para o fígado. Outro fator de risco, é que o estresse pode aumentar os níveis de cortisol, um hormônio que pode danificar o fígado e além disso, pode reduzir a produção natural de antioxidantes, o que pode aumentar a inflamação e contribuir para o desenvolvimento da esteatose hepática.

5 – Adote a suplementação alimentar mais natural possível – Isso vai fazer com que você fuja dos remédios da indústria farmacêutica tradicional e ao mesmo tempo, apenas repondo em seu organismo, o que ele não consegue receber através da alimentação saudável. Uma sugestão é o suplemento FÍGADOZERO, que é a base de Extrato de Laranja Moro, Metionina, N-Acetil-Cisteína, além de outros 7 ingredientes que incluem vitaminas e sais minerais. Para se ter uma ideia, estudos científicos já comprovaram a eficiência no uso do Extrato de Laranja Moro na reversão da gordura do fígado, colocando o composto até mesmo na pauta dos médicos mais tradicionalistas. Claro, o suplemento será um apoio a todas as práticas saudáveis sugeridas aqui neste artigo. Então, mãos a obra e partiu emagrecer o fígado agora mesmo!